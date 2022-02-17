НАТО полагает, что мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии. Он подчеркнул, что альянс продолжает не видеть признаков деэскалации вокруг Украины.

«Когда мы встречаемся сегодня, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу, — утверждал Столтенберг. — Есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода [российских войск] или деэскалации вокруг Украины».

НАТО считает, что РФ способна и готова применять силу или угрозы использования силы для достижения своих целей, это становится реальностью, к которой будет готовиться альянс. «Россия в очередной раз продемонстрировала свою способность и готовность использовать силу и угрозы применения силы для достижения своих целей. К сожалению, я боюсь, что это новая реальность, к которой мы должны быть готовы», — утверждает Столтенберг.

НАТО продолжит оказывать активную политическую и практическую помощь Украине и Грузии, отметил генсек альянса.(ТАСС)