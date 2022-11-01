Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверие запланированных на текущую неделю переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом провел телефонные беседы с премьерами Финляндии и Швеции. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, генсек сообщил на своей странице в социальных сетях.

Генсек НАТО назвал телефонные разговоры с Санной Марин и Ульфом Кристерссоном «беседами, проведенными в критически важный период».

Генсек НАТО напомнил, что две скандинавские страны ранее направили заявки на вступление в Альянс.

По его словам, позиция Финляндии и Швеции является доказательством того, что каждая из этих стран имеет право на самостоятельный выбор своего пути.

Он также коснулся ситуации в Украине, подчеркнув, что «Россия должна уважать права других стран и прекратить войну».

Накануне, 31 октября, Столтенберг провел телефонную беседу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Турцию запланирован на 4 ноября.

В ходе визита в Стамбуле Столтенберг проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий лидер 8 ноября примет в Анкаре премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.