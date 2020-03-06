Ставший шехидом азербайджанский пограничник сегодня будет предан земле

Азербайджанский пограничник Пашазаде Орхан Назим оглу (1996 года рождения), ставший вчера шехидом в результате грубого нарушения режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе, сегодня будет предан земле.

Он будет похоронен на кладбище села Джафарханлы Джалилабадского района.

Напомним, что в четверг в 19:10 армянские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе.

В результате снайперского огня на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района был ранен пограничник Пашазаде Орхан Назим оглу. Он был немедленно доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Ответственность за убийство военнослужащего Государственной пограничной службы, охранявшего международно признанные границы Азербайджана, несет военно-политическое руководство Армении.

В связи с инцидентом предпринимаются необходимые меры.(trend)