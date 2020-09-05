Стало известно о нежелании Меркель отказываться от «Северного потока-2»

Коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель не желает отказываться от «Северного потока-2». О том, что правящий блок и Социал-демократическая партия Германии вряд ли поддержат требование отказаться от проекта после инцидента с Алексеем Навальным , стало известно агентству Blomberg.

Строительство газопровода поддерживает немецкая промышленность, на что, как отмечается, указывает сопротивление в коалиции Меркель. Кроме того, связи между Россией и Германией оказались глубже, пишет Bloomberg. На необходимость сохранить «Северный поток-2» указывал Восточный комитет немецкой экономики. Там заявили, что Меркель просила не связывать проект с ситуацией вокруг Навального (lenta.ru)