Стало известно число абитуриентов, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах и не поступивших в вузы

Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде обнародовала число абитуриентов, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах и не поступивших в вузы.

Как сообщает АПА, М.Аббасзаде сказала, что по I группе специальностей 4 человека хотя и набрали выше 400 баллов, но не смогли поступить в вузы: «По II группе специальностей ни один человек, набравший более 200 баллов, не остался в стороне. По III группе специальностей всего один человек, который набрал свыше 500 баллов, не поступил в высшее учебное заведение. Причина, по которой он не смог поступить в вуз, заключается в том, что абитуриент написал лишь одну специальность на бесплатной основе. Число абитуриентов, набравших выше 500 баллов по IV группе специальностей и не поступивших в университет, составляет восемь человек. Эти лица также смогут участвовать во втором этапе».

| 2020-09-24T17:16:09+04:00 24 сентября 2020, 18:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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