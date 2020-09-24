Стало известно число абитуриентов, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах и не поступивших в вузы

Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде обнародовала число абитуриентов, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах и не поступивших в вузы.

Как сообщает АПА, М.Аббасзаде сказала, что по I группе специальностей 4 человека хотя и набрали выше 400 баллов, но не смогли поступить в вузы: «По II группе специальностей ни один человек, набравший более 200 баллов, не остался в стороне. По III группе специальностей всего один человек, который набрал свыше 500 баллов, не поступил в высшее учебное заведение. Причина, по которой он не смог поступить в вуз, заключается в том, что абитуриент написал лишь одну специальность на бесплатной основе. Число абитуриентов, набравших выше 500 баллов по IV группе специальностей и не поступивших в университет, составляет восемь человек. Эти лица также смогут участвовать во втором этапе».