Стали известны возрастные показатели скончавшихся от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане обнародованы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, данные огласил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в возрастной категории 40-49 лет скончался один человек, в возрасте 50-59 лет — восемь человек, в возрасте 70-79 лет — три человека, свыше 80 лет — четыре человека.

Байрамлы добавил, что из инфицированных в Азербайджане 13.16 процента иностранные граждане. Свыше 50 процентов фактов заражения зафиксированы в Баку.

| 2020-04-24T19:54:37+00:00 24 апреля 2020, 21:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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