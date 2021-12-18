Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты от 17 декабря 2021 года утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2022 год.
Нерабочими в 2021 будут следующие дни:
1,2 января – Новогодний праздник;
20 января – День всенародной скорби;
8 марта – Международный женский день;
20, 21, 22, 23, 24 марта – Новруз байрамы;
9 мая – День победы над фашизмом;
2, 3 мая – Рамазан байрамы;
28 мая – День Республики;
15 июня – День национального спасения азербайджанского народа;
26 июня – День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;
9, 10 июля – Гурбан байрамы;
8 ноября – День Победы;
9 ноября – День государственного флага Азербайджанской Республики;
31 декабря – День солидарности азербайджанцев всего мира.
В связи с совпадением невыходных дней отдыха с праздничными днями, которые считаются нерабочими, в 2022 году в пятидневную рабочую неделю 3,4 января, 25 марта, 30 мая, 27 июня, 11,12 июля, в шестидневную рабочую неделю – 3 января, 25 марта, 27 июня, 11 июля будут днями отдыха.