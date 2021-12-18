Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты от 17 декабря 2021 года утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2022 год.

Нерабочими в 2021 будут следующие дни:

1,2 января – Новогодний праздник;

20 января – День всенародной скорби;

8 марта – Международный женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта – Новруз байрамы;

9 мая – День победы над фашизмом;

2, 3 мая – Рамазан байрамы;

28 мая – День Республики;

15 июня – День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня – День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

9, 10 июля – Гурбан байрамы;

8 ноября – День Победы;

9 ноября – День государственного флага Азербайджанской Республики;

31 декабря – День солидарности азербайджанцев всего мира.

В связи с совпадением невыходных дней отдыха с праздничными днями, которые считаются нерабочими, в 2022 году в пятидневную рабочую неделю 3,4 января, 25 марта, 30 мая, 27 июня, 11,12 июля, в шестидневную рабочую неделю – 3 января, 25 марта, 27 июня, 11 июля будут днями отдыха.