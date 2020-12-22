Стали известны направления концепции по восстановлению освобожденных территорий

Ожидается принятие Концепции социально-экономического развития освобожденных территорий.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в «Концепции и прогнозных показателях экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2021 год и последующие 3 года», включенных в пакет бюджета на 2021 год.

В рамках концепции, наряду с государственными инвестициями, с привлечением местных и иностранных инвестиций будет приоритетным проведение работ по восстановлению экономической и социальной инфраструктуры на освобожденных территориях, обеспечению занятости населения.

С учетом вышесказанного, в среднесрочной перспективе в нашей стране предусматривается реализация политики по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и обеспечению устойчивого сбалансированного развития регионов по следующим приоритетным направлениям:

— строительство коммунальной, экономической и социальной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях;

— строительство жилых зданий и домов в административных районных центрах и селах, освобожденных от оккупации, обеспечение заселения;

— создание на этих территориях производственных сфер, сфер услуг и торговли, обеспечение занятости населения и т.д.