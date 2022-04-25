TikTok-блогер под ником BenObiTech опубликовал ролик, в котором раскрыл лайфхак для упрощения масштабирования на iPhone. Об этом сообщает портал The Sun.

На видео показано, что для увеличения масштаба изображения при съемке достаточно удерживать кнопку записи и потянуть ее вверх. Чтобы уменьшить картинку, нужно сделать аналогичное движение вниз. При создании фото опция тоже будет работать.

Сообщается, что этот способ позволяет избежать тряски изображения, которая возникает при масштабировании картинки двумя пальцами.

В комментариях под роликом многие пользователи отметили, что не знали о существовании данной опции в камере смартфона.