Стала известна численность населения Азербайджана

В прошлом году численность населения в стране возросла на 85 651 человек (0,9%) и на 1 января 2020 года составила 10 067 108 человек.

Как сообщили Report в Госкомстате, 52,8% приходится на долю городского, 47,2% — сельского населения, 49,9% составили мужчины, 50,1% — женщины.

На начало текущего года 4,6% населения страны проживали в Нахчыванской Автономной Республике, 22,8% — в Баку, 20,3% —  в Аранском, 12,9% — Гянджа-Газахском, 9,4% — Лянкяранском, 30,0% — других экономических районах.

По стране на каждый квадратный километр пришлось 116 человек, в Баку (1 072 человек), Лянкяранском (156 человек), Абшеронском (155 человек) экономических районах эти цифры превысили показатели по стране.

| 2020-02-12T12:38:18+00:00 12 февраля 2020, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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