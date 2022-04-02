Рабочая группа Министерства юстиции США по исполнению санкций против России выяснила, что некоторые российские предприниматели пытаются обойти введенные против них ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Предпринимаются попытки, о некоторых из них сообщалось открыто, переместить, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов <…> в юрисдикции, где, <…>, по их мнению, будет сложнее вести расследование и сложнее заморозить [активы]», — рассказал агентству руководитель группы, федеральный прокурор Эндрю Адамс.

При этом он отметил, что в расследовании подобных случаев помогает возросший уровень сотрудничества между странами.