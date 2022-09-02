Попытки России обойти санкции на поставки высокотехнологичной продукции терпят неудачу, заявил в пятницу координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О’Брайен.

Несмотря на беспокойство европейских чиновников, что попавшие под ограничения товары Москва начнет получать из Индии и Китая, этого не происходит, заявил О’Брайен в ходе визита в Брюссель.

«Мы видим, что санкции работают. Мы знаем, что Россия пытается получить оборудование и финансирование. И мы думаем это (у них) не очень хорошо получается», — цитирует чиновника Reuters.

По данным Бюро промышленной безопасности министерства торговли США, с момента введения санкций за вторжение в Украину, американским властям удалось предотвратить более 200 поставок в Россию и Белоруссию. Еще 244 подсанкционных груза на 93 млн долларов были арестованы и достигли точки назначения.

По словам О’Брайена, Россия предпринимает попытки заменить санкционную продукцию на товары более низкого качества — например, использует потребительскую электронику в системах военных коммуникаций. «Если они хотят использовать (оборудование) в целях, для которых оно не предназначено, это замечательный способ сделать все своими руками. Но вести таким образом современный вооруженный конфликт или управлять экономикой не получится», — сказал чиновник.

Попытки получить материалы двойного назначения в Азии, по его словам, ни к чему не привели. «Россия оказалась в ситуации, когда им нужно покупать у незнакомых продавцов по неясным ценам оборудование неизвестного качества. Построить современную экономику так точно нельзя», — заявил О’Брайен.

Он добавил, что западные страны будут добиваться усиления давления на Россию в ближайшие месяцы, закрывая «лазейки» в санкциях и фокусируясь на «уязвимых местах» российской экономики.