США запретят сделки с компаниями, закупающими товары у Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа планирует завершить на этой неделе доработку положений, подразумевающих запрет американскому правительству на закупку товаров или услуг у компаний, использующих продукцию пяти китайских корпораций, в том числе Huawei. Об этом в четверг со ссылкой на представителя администрации сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, теперь компаниям перед продажей каких-либо услуг или товаров правительству Соединенных Штатов нужно будет подтвердить, что они не используют продукты видеонаблюдения от Dahua Technology, а также компании инновационных технологий Hikvision. То же самое касается и закупки оборудования у Hytera Communications Corporation, а также устройств мобильной связи от Huawei и ZTE. Отмечается, что любая компания, использующая в повседневной деятельности техническое оснащение от означенных пяти корпораций, лишается права продажи чего-либо американским властям без специального разрешения. (ТАСС)