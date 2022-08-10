Правительство США объявило о выделении Украине многомиллионного транша с целью разминирования территорий, загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами в результате российского вторжения.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США.

«Госдепартамент США 9 августа объявил о намерении выделить финансирование в размере $89 миллионов в 2022 финансовом году, чтобы помочь правительству Украины решить насущные гуманитарные проблемы, связанные с взрывоопасными остатками войны, вызванной жестокой агрессией россии», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что эти средства будут направлены на очистку огромных территорий, загрязненных минами, боеприпасами, которые не разорвались, а также самодельными взрывными устройствами.

«Ужасное использование россиянами самодельных взрывных устройств способом, который мы видим в Украине, ранее ассоциировалось только с ИГИЛ в Сирии. Эти взрывные ловушки блокируют доступ к плодородным сельскохозяйственным угодьям, задерживают усилия по восстановлению, препятствуют перемещенным людям вернуться в свои дома и продолжают убивать и калечить невинных украинских гражданских»,- подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

Финансирование Соединенных Штатов рассчитано на привлечение примерно 100 групп разминирования. (УНИАН)