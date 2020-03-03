США выделят Украине восемь миллионов долларов на кибербезопасность

США выделяет Украине еще 8 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности, сообщили в госдепартаменте по итогам встречи с украинскими коллегами в Киеве во вторник.
«В знак неизменной приверженности поддержке кибербезопасности (Украины) Соединенные Штаты объявили о выделении госдепартаментом еще 8 миллионов долларов в дополнение к 10 миллионам долларов, обещанным в 2017 году. Часть этого финансирования будет направлена на поддержку нового проекта Агентства США по международному развитию в области кибербезопасности, в который планируется инвестировать до 38 миллионов долларов в течение четырех лет для укрепления возможностей Украины в области кибербезопасности посредством поддержки законодательной и регуляторной реформы, подготовки кадров в киберсфере и привлечения частного сектора», — говорится в сообщении госдепартамента.(РИА Новости)
| 2020-03-03T22:53:04+00:00 4 марта 2020, 01:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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