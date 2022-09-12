Соединенные Штаты выделяют 2 млн долларов США на операции по разминированию районов, пострадавших от армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«В целях содействия региональному миру и сотрудничеству Соединенные Штаты рады объявить о выделении $2 млн на гуманитарные операции по разминированию в районах, пострадавших от интенсивных боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами на Южном Кавказе осенью 2020 года. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы в зоне конфликта продолжают убивать и калечить мирных жителей, блокировать экономическое развитие и препятствовать безопасному возвращению перемещенных лиц.

Основываясь на (финансировании в) 500 тыс долларов США, объявленных в ноябре 2021 года, новое финансирование США будет продолжать укреплять технический потенциал организаций по разминированию для обезвреживания смертоносных наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Эти усилия играют решающую роль в укреплении безопасности людей и позволяют перемещенным лицам вернуться в свои дома и безопасно восстановить свою жизнь» , — говорится в сообщении.