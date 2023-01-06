Власти США в пятницу ввели санкции в отношении шести граждан Ирана, связанных, по утверждению Вашингтона, с поставками беспилотников России.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер) ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries, которая является ключевым производителем иранской оборонной продукции, ответственным за разработку и производство беспилотников», — говорится в пресс-релизе, распространенном американским Минфином. Тегеран передавал эти беспилотники России для их использования в ходе войны в Украине.

Кроме того, американские власти ввели ограничительные меры в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), «ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

«США будут решительно поддерживать народ Украины, а также быстро принимать меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы производства беспилотников и баллистических ракет», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой приводятся в сообщении. (ТАСС)

