США ввели санкции против Rosneft Trading из-за Венесуэлы

Американские власти ввели санкции в отношении швейцарского подразделения «Роснефти» Rosneft Trading SA. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, ограничительные меры коснулись председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. Он также входит в состав правления «Роснефти» и является вице-президентом по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике в компании.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что соответствующее решение связано с «возобновлением действий с режимом Мадуро (лидер Венесуэлы Николас Мадуро)». Он добавил, что компания якобы помогала Мадуро уклоняться от санкций.(Газета.Ru)

| 2020-02-18T21:30:12+00:00 18 февраля 2020, 23:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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