Соединенные Штаты ввели санкционные меры против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

В публикации отмечается, что в список граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) были включены экономист Эдди Астанин, глава Запорожской области Евгений Балицкий, мэр Святогорска Владимр Бандура.

Кроме Рамзана Кадырова в список попали Айшат, Карина, Медни и Табарик Кадыровы.

В общей сложности в SDN OFAC было внесено 44 человека и 32 организации. (ТАСС)