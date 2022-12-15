Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении пяти членов совета директоров Российских железных дорог (РЖД), включая вице-премьеров РФ Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова, передает ТАСС, ссылаясь на распространенные материалы Госдепа.

В пояснительных материалах говорится, что кроме Чернышенко и Белоусова в список также попали генеральный директор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, а также ряда российских губернаторов.