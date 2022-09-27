США и их союзники готовы ввести «быстрые и серьезные» экономические санкции против России за аннексию территорий Украины, заявили в Белом доме. В администрации Джо Байдена отметили, что внимательно следят за фиктивными референдумами «под дулом пистолета» в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.

«Что касается того, что мы делаем, мы готовы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки на Россию вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы наблюдаем в настоящее время, если они будут продвигаться к аннексии», – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Вашингтон готов поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и «привлечь Россию к ответственности». «В ближайшие дни вы услышите от нас больше об этом», – пообещала Жан-Пьер.

При этом США ожидают, что сразу после объявления результатов референдумов 28 сентября Россия в течение нескольких дней аннексирует их. США не будут отвечать до тех пор, пока Россия не перейдет непосредственно к аннексии, сказал чиновник Белого дома. По его словам, еще неизвестно, когда Россия попытается отторгнуть украинские территории. Однако глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что это произойдет «к концу месяца». (moscowtimes.ru)

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