США вновь продлили исключения из санкций против атомного сектора Ирана

США вновь продлили на два месяца исключения из санкций против атомного сектора Ирана по четырем случаям, говорится в сообщении госдепартамента.
В сообщении эти исключения названы «ограничениями» на ядерную программу. Ранее США не раз продлевали исключения, позволявшие компаниям России, КНР и Великобритании сотрудничать с Ираном в мирной атомной отрасли без опасения американских санкций.
Официальный представитель госдепа Морган Ортагус вновь обвинила Иран в «ядерном шантаже» и заверила, что США не позволят Ирану владеть ядерным оружием.
«Мы продолжим использовать весь спектр наших дипломатических и экономических инструментов, чтобы ограничивать дестабилизирующие действия Ирана по распространению (ядерных технологий). Мы продолжим внимательно следить за всеми событиями в иранской ядерной программе и можем изменить данные ограничения в любое время», — заявила Ортагус.(РИА Новости)