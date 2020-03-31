США вновь продлили исключения из санкций против атомного сектора Ирана

«Мы продолжим использовать весь спектр наших дипломатических и экономических инструментов, чтобы ограничивать дестабилизирующие действия Ирана по распространению (ядерных технологий). Мы продолжим внимательно следить за всеми событиями в иранской ядерной программе и можем изменить данные ограничения в любое время», — заявила Ортагус.(РИА Новости)