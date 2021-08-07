США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками движения «Талибан», пишет Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

Накануне «Талибан» захватил столицу афганской провинции Нимруз.

По данным издания, бомбардировщики вылетели в Афганистан с американской авиабазы в Катаре. Их количество не уточняется.

Самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. Используются также самолеты поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130 Spectre.

«Возвращение B-52 по крайней мере после годичного перерыва — еще один явный признак того, что Пентагон вынужден активизировать ежедневные боевые вылеты. Не только для того, чтобы остановить талибов, но и для помощи борющимся афганским военно-воздушным силам», — пишет газета.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сообщил, что правительство страны готово к миру с радикальным движением «Талибан» при соблюдении ряда условий. В частности. по его словам, сотрудничество возможно, если талибы не будут поддерживать терроризм. (Gazeta.ru)