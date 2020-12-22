США установят новый рекорд по смертности в 2020 году

В США в 2020 году число смертей, включая летальные исходы из-за коронавируса, превысит три миллиона, что станет рекордом за всю историю страны. Об этом пишет Associated Press.

Как отмечает издание, в 2019 году скончались 2,8 миллиона человек, что на 15%, или на 400 тысяч, ниже ожидаемого уровня 2020 года.

Если прогноз сбудется, то прирост смертей станет самым крупным с 1918 года, когда число смертей увеличилось на 46% из-за Первой мировой войны.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 18 миллионов, скончались 320 тысяч человек. (ТАСС)