Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска была российской, сообщает ТАСС.

«Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России — прим. ) территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», — сказал Володин на заседании Думы РФ.

Он отметил, что вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил провести там референдум. «Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов — это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов, выбор [своих граждан]. Ну что тут скажешь? То один им был нехорош, сейчас другой с велосипеда падает. Ну опять мы», — добавил Володин.

Спикер палаты также обратился к депутату Николаю Харитонову, чтобы во время рабочих поездок в свой избирательный округ, на Дальний Восток, он вместе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой «приглядывал за Аляской».