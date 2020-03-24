США сократили помощь Афганистану на один миллиард долларов

После провала переговоров о создании «инклюзивного правительства» в Афганистане Соединенные Штаты сокращают финансовую помощь этой стране на один миллиард долларов. Об этом заявил после необъявленного визита в Кабул 23 марта госсекретарь США Майкл Помпео, указав на политическую борьбу в Афганистане и недостаточно активные усилия по урегулированию конфликта.

Как указывается в документе, опубликованном вечером в тот же день Госдепартаментом США, президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла не смогли договориться о создании «инклюзивного правительства», после чего США намерены пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном. (DW)