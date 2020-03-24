США сократили помощь Афганистану на один миллиард долларов

После провала переговоров о создании «инклюзивного правительства» в Афганистане Соединенные Штаты сокращают финансовую помощь этой стране на один миллиард долларов. Об этом заявил после необъявленного визита в Кабул 23 марта госсекретарь США Майкл Помпео, указав на политическую борьбу в Афганистане и недостаточно активные усилия по урегулированию конфликта.

Как указывается в документе, опубликованном вечером в тот же день Госдепартаментом США, президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла не смогли договориться о создании «инклюзивного правительства», после чего США намерены пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном. (DW)

| 2020-03-24T18:36:32+00:00 24 марта 2020, 21:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss