США изменили политику допуска лиц в международный аэропорт Кабула. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По его данным, теперь на территорию воздушной гавани будут пускать только граждан США и стран НАТО, а также владельцев грин-карт. Американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. Афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят.

По словам собеседника CNN, члены радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) помогают американским военным, проверяя документы желающих попасть в аэропорт.

Как отмечает телекомпания, в кабульском аэропорту находятся около 20 тыс. человек, при этом срок эвакуации истекает 31 августа. После этого талибы намерены рассматривать присутствие американских сил в Афганистане как продолжение оккупации, заявил в понедельник официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.