США следует рассматривать Азербайджан в качестве главного моста в Евразийском регионе — Роберт Секута

”Контакты между Азербайджаном и США должны быть более интерактивными».

Как передает АПА, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане, руководитель экономических и энергетических программ CPC Роберт Секута, выступая на вебинаре “Азербайджано-американские отношения: выборы и процессы после Второй Карабахской войны”, организованном Центром анализа международных отношений и Каспийским политическим центром США (Caspian Policy Center-CPC).

Он сказал, что отношения между США и Азербайджаном могут быть проанализированы в аспектах энергетики, экономических вопросов, безопасности, качественного управления, демократии, прав человека.

«За последние пять лет в наших международных отношениях произошла определенная эволюция. Эволюция связана с изменениями в политике, амбициях и шагах в отношении глобальных и региональных игроков», — отметил Р.Секута.

Бывший посол отметил, что геополитическая позиция Азербайджана играет важную роль в том, что страна занимает одно из ключевых мест в глобальной мозаике.

«Развитие наших связей связано с развитием самого Азербайджана. Азербайджан стал региональным хабом, эта страна играет важную роль в Евразийском регионе. Можно сказать, что Азербайджан к этому пришел сам, этот вклад принадлежит ему», — подчеркнул бывший дипломат.

Р.Секута отметил, что другое изменение, связанное с международными отношениями, связано с администрацией Трампа: “Эта администрация демонстрировала иную тактику. Администрация Трампа хотела оставаться в стороне, даже в те моменты, когда США в этом нуждались. В Концепции национальной безопасности США обозначены пять основных угроз: Россия, Китай, Иран, Северная Корея, международный терроризм – администрация Трампа действительно не занималась вплотную указанными вопросами”.

Р.Секута отметил, что война в Нагорном Карабахе требует пересмотра отношений между США и Азербайджаном: «Война в Нагорном Карабахе привела к драматическим изменениям в регионе. США не смогли сыграть никакой роли в этом процессе. Я думаю, что новая администрация может добиться прогресса во всех этих вопросах. Стороны должны разработать стратегию сотрудничества друг с другом. Россия стремится к укреплению отношений с Ираном, сближению с Азербайджаном, достижению мира между Азербайджаном и Арменией и т.д. Я думаю, что США могут внести очень ценный вклад в это.

США следует рассматривать Азербайджан в качестве главного моста в Евразийском регионе. Контакты между Азербайджаном и США должны быть более интерактивными».