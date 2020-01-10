США считают, что Иран завершил ответ на убийство Сулеймани

«Похоже на то, что Иран завершил свой ответ на убийство Касема Сулеймани», — сказал Хук журналистам на брифинге. Высокопоставленный представитель госдепа выразил надежду, что «Иран прекратит проводить агрессивную и экспансионистскую внешнюю политику».

Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.(РИА Новости)