США считают, что Иран завершил ответ на убийство Сулеймани

США считают, что Иран завершил свой ответ на убийство командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
«Похоже на то, что Иран завершил свой ответ на убийство Касема Сулеймани», — сказал Хук журналистам на брифинге. Высокопоставленный представитель госдепа выразил надежду, что «Иран прекратит проводить агрессивную и экспансионистскую внешнюю политику».
Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.(РИА Новости)
| 2020-01-10T21:18:16+00:00 10 января 2020, 21:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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