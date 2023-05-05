США в общей сложности выделят $17,3 млн на развитие армянских СМИ. Об этом американский посол в Ереване Кристина Квин сообщила на приеме 5 мая по случаю Всемирного дня свободы печати.

Посол рассказала о поддержке, оказанной США в виде проекта USAID (United States Agency for International Development) по развитию медиасектора. Для этого будет выделено $15 млн и дополнительно $2,3 млн от управления общественной дипломатии, инвестированных в программы обмена для журналистов и магистерскую программу в области журналистского образования.

Программа предусматривает обмен опытом между университетами и профессиональными журналистами США и Армении, уточнили в пресс-службе ведомства. (ТАСС)