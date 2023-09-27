Министерство финансов США ввело санкции против юридических и физических лиц из Ирана, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за якобы помощь России.

По мнению Вашингтона, эти физические и юридические лица причастны к закупкам деталей для иранской программы разработки и производства ударных беспилотных летательных аппаратов, которые якобы передаются России.

Сообщается, что попавшие в американский черный список физлица и юрлица «осуществляли поставки и финансовые операции по закупке серводвигателей — важнейшего компонента иранских БПЛА модели «Shahed».

По версии американских властей, Иран поставляет России БПЛА «Shahed-136» для применения в Украине.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.