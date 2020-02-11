США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана, заявил Помпео

Власти Ирана ранее сообщили о совершенном 9 февраля пуске ракеты-носителя «Симорг» со спутником ДЗЗ «Зафар». Они заявили, что аппарат вывести на необходимую орбиту не удалось, поскольку ракета не набрала на последнем этапе необходимую скорость. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил, что запуск спутника «Зафар-2», возможно, будет осуществлен в месяце хордад (в григорианском календаре соответствует 22 мая — 21 июня).