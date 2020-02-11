США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана, заявил Помпео

США продолжат ограничивать ракетную программу Тегерана, заявил госсекретарь США Майк Помпео в связи с неудачным космическим запуском, предпринятым Тегераном.
Власти Ирана ранее сообщили о совершенном 9 февраля пуске ракеты-носителя «Симорг» со спутником ДЗЗ «Зафар». Они заявили, что аппарат вывести на необходимую орбиту не удалось, поскольку ракета не набрала на последнем этапе необходимую скорость. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил, что запуск спутника «Зафар-2», возможно, будет осуществлен в месяце хордад (в григорианском календаре соответствует 22 мая — 21 июня).
«США продолжат выстраивать поддержку по всему миру, чтобы противостоять безрассудным действиям иранского режима по созданию баллистических ракет, и мы продолжим оказывать огромное давление на режим, чтобы изменить его поведение», — сказал Помпео.
По его словам, не имеет значения, удачным или неудачным был пуск — технологии создания баллистических ракет, включая межконтинентальные, практически идентичны технологиям космических ракет.(РИА Новости)