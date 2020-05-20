США призвали союзников не использовать технику Huawei для дипканалов

Вашингтон призывает союзников использовать только «надежное» оборудование для передачи информации по сетям 5G дипломатическими учреждениями, то есть отказаться от использования для этого оборудования китайских компаний Huawei и ZTE, заявил замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кит Крэч.
«Сегодня я призываю всех наших союзников и партнеров присоединиться к нам в требовании «чистых» 5G-каналов для дипломатических учреждений», — заявил он в ходе телефонного брифинга.
Крэч напомнил, что в конце апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил об инициативе «чистых каналов 5G» в ведомстве. В соответствии с ней вся информация по сетям 5G, принимаемая или отправляемая дипучреждениями США, должна передаваться только с помощью «надежного» оборудования. При этом к ненадежному относится аппаратура китайских Huawei и ZTE.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.(РИА Новости)