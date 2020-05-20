США призвали союзников не использовать технику Huawei для дипканалов

Крэч напомнил, что в конце апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил об инициативе «чистых каналов 5G» в ведомстве. В соответствии с ней вся информация по сетям 5G, принимаемая или отправляемая дипучреждениями США, должна передаваться только с помощью «надежного» оборудования. При этом к ненадежному относится аппаратура китайских Huawei и ZTE.