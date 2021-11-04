Соединенные Штаты приветствуют решение о возобновлении многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана в Вене и собираются принять участие в данных встречах.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы действительно приветствуем объявление ЕС о том, что они скоординировали [действия] со всеми участниками [встреч], что переговоры о взаимном возвращении к [полному] соблюдению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) возобновятся в качестве седьмого раунда в понедельник, 29 ноября», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли отправится на эти консультации в австрийскую столицу. «Спецпосланник Мэлли опять будет координировать участие США в этих переговорах», — отметил Прайс.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.