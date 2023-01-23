Правительство Соединенных Штатов передумало размещать ракеты средней дальности на территории Японии. Вашингтон отказался от подобных планов, так как счел достаточным сдерживание КНР. Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на осведомленного чиновника.

Как уточнил собеседник газеты, от размещения ракет средней дальности решили отказаться, поскольку японские власти в соответствии с обновленной стратегией национальной безопасности задумали поставить на вооружение около 500 американских крылатых ракет Tomahawk и 1000 Type 12 увеличенной дальности, а также провести разработку гиперзвуковых ракет.

В связи этим, пишет газета, США сочли, что сдерживание Пекина усилится, если имеющиеся ракетные возможности Штатов дополнятся контратакующим японским потенциалом. Кроме того, Вашингтон решил, что ему будет трудно добиться понимания со стороны японцев, особенно тех, кто живет в районах предполагаемого размещения оружия.

Однако, подчеркивает издание, если военный баланс сил изменится из-за укрепления военного потенциала Китая, есть вероятность, что обсуждение вопроса размещения американских ракет средней дальности в Японии будет возобновлено.