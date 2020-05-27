США пригрозили новыми санкциями против «Северного потока – 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл, который в скором времени закончит свою работу в Берлине, заявил, что новые санкции против «Северного потока 2» могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу.

Целью новых санкций будет воспрепятствование введению трубопровода в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностью могут быть штрафы компаниям, которые обеспечивают техническое обслуживание трубопровода.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.(РИА Новости)