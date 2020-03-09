США предупредили — Иванишвили отступил: теперь все в руках оппозиции

8 марта вечером из соседней Грузии поступила весьма важная и довольно неожиданная новость — политические переговоры между оппозицией и правящей партией, длившиеся весь этот день в резиденции американского посланника, завершились широким консенсусом, стороны договорились по всем основным вопросам, связанным с предстоящими парламентскими выборами.

Теперь 120 депутатов из 150 будут избирать по партийным спискам, и лишь 30 — по мажоритарным. При этом проходной барьер для партий будет снижен до 1%, а для формирования большинства в парламенте партии будет необходимо набрать 40% голосов депутатов.

Напомним, следующие парламентские выборы в Грузии должны состояться в октябре 2020 года.

Представитель правящей партии «Грузинская мечта», спикер парламента Арчил Талаквадзе назвал достигнутое соглашение «прочной основой для Грузии, чтобы провести очередные демократические выборы». А лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе заявил, что договоренность «способствует разрешению политического кризиса» в стране.

С поздравлениями сразу после события выступил сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер. «От всего сердца поздравляю население Грузии с соглашением в связи с парламентскими выборами 2020 года. Демократия — трудная работа, но она того стоит. Спикер Талаквадзе и многие другие заслуживают благодарности за их работу. Более подробное заявление будет сделано позже», — написал Кинзингер в Twitter.

Причем «Эхо Кавказа» обращает особое внимание на то, что этот конгрессмен-республиканец (автор тех самых нескольких писем критического характера в адрес правительства Грузии по поводу ситуации с демократией в стране, о которых писало «Зеркало») 3 марта дал интервью радиостанции «Голос Америки», в котором отметил, что если на переговорах вокруг избирательной системы не появится прогресс, реакция США «будет очень неожиданной». Многие наблюдатели в Тбилиси расценили это как напоминание о возможных санкциях в отношении руководства правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидера миллиардера Бидзины Иванишвили.

То есть не исключено, что именно страх теневого правителя Грузии перед недобрыми посулами Штатов стал причиной того, что он пошел на попятную в переговорах с оппозицией.

Но можно ли считать случившееся крупным достижением для оппозиции? И насколько увеличивают эти новые условия вероятность проигрыша «Грузинской мечты» во время парламентских выборов? На эти вопросы «Зеркала» ответили известные тбилисские аналитики.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Несомненно, это крупное достижение оппозиции, так как до сего дня казалось, что ни на какие уступки власть идти не собирается и ведет переговоры только для того, чтобы хоть как-то успокоить общественное мнение. Но в итоге получилось, как получилось. Это делает сам процесс выборов чертовски интересным и непредсказуемым.

Если оппозиция сумеет мобилизовать свои ресурсы, «Мечта» проиграет. Весь вопрос в этом самом «если», но теперь все в руках оппозиции и винить в случае поражения им нужно будет только себя. Конечно, все это верно, если власти не выкинуть очередной фортель и не откажутся от достигнутых договоренностей в последний момент. Но вероятность такого сценария крайне низкая.

А ответ на вопрос, почему власть пошла на компромисс, лежит на поверхности. Это сделано в результате огромного давления как внутри страны, так и из-за рубежа. Причем последний фактор оказался решающим. Нельзя почти 8 лет говорить о «невиданной демократии», получать поддержку, а потом банально кидать партнеров.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Безусловно, сегодня Грузия в очередной раз показала хороший пример перехода от советской системы диктата к системе балансов и противовесов. Достигнутое соглашение — очень серьезная победа оппозиции и всех демократических сил страны. Думаю, что сам факт финальной встречи в резиденции посла США (в череде многих раундов безрезультатных переговоров) — результат беспрецедентного давления партнеров Грузии. Письма конгрессменов, сенаторов, Европарламента, визиты, предостережения, разговоры о санкциях — все эти инструменты сработали и дали Грузии еще одну возможность более прозрачно и честно провести выборы в октябре 2020 (если не будет досрочных). Ожидается и освобождение всех политзаключенных, включая нескольких лидеров оппозиции. Это удар по позициям власти. С точки зрения значимости этой победы для результатов выборов, она, безусловно, есть. Но главными факторами остаются эффективность работы оппозиции, слаженность, взаимодействие. Если оппозиция на выборах сработает также, как сработала по организации давления на власти, уверен, что их шансы будут достаточно высокими.