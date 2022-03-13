Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о запуске процесса выделения нового пакета оборонной помощи Украине, который будет включать средства противостояния «воздушным и бронированным угрозам», передает РИА Новости.

«Во исполнение возложенных на меня дополнительных полномочий я немедленно одобрил сегодня, согласно поручению президента, четвертый пакет дополнительной военной помощи на 200 млн долларов для обороны Украины. Этот пакет будет включать дополнительную оборонную помощь для отражения бронированных, воздушных и других угроз», — сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с европейскими союзниками возможность передачи Украине средств ПВО и других вооружений.

В конце февраля Байден поручил госдепартаменту выделить Киеву помощь в размере 600 млн долларов.

Из этой суммы 350 млн планировалось выделить на помощь в оборонной сфере. Речь шла, в том числе, об обучении и тренировках украинских военных (aif.ru)