США предложили России поддержать продление иранского оружейного эмбарго

«Поскольку они голосовали за это в прошлом, нет повода, чтобы они не могли проголосовать за это снова», — сказал он журналистам. Расшифровку его общения с пулом распространил в госдепартамент.

По словам Хука, США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по этой теме. «Мы надеемся, что дипломатия преуспеет, и мы проведем резолюцию СБ ООН, которая обновит оружейное эмбарго. Я понимаю, что есть заинтересованность в обсуждении гипотетических вариантов применительно к тому, что будет, если они не примут ее, но на данный момент мы сосредоточены на том, чтобы успешно провести новую резолюцию», — отметил спецпредставитель США по Ирану.(РИА Новости)