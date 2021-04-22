США предложили частичное ослабление санкций против Ирана

Санкции, наложенные США на важные сферы экономики Ирана, могут быть ослаблены, заявили в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

Среди отраслей экономики, где возможно ослабление американский санкций, названы ключевые для Ирана нефтяная и финансовая отрасль. Кроме того, США предлагает отменить или ослабить санкции против центробанка Ирана, а также металлургических, текстильных, машиностроительных и других предприятий.

Совместная комиссия по «ядерной сделке» провела заседание в очном формате 9 апреля. Непрямые переговоры с Ираном, который пока отказывается от очного формата с участием США, пройдут в середине этой недели.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана ради выполнения «ядерной сделки», однако о снятии всех санкций речи не идет. (Газета.Ру)

| 2021-04-22T00:42:43+04:00 22 апреля 2021, 04:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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