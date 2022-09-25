Соединенные Штаты продолжат содействовать поставкам танков советского производства из стран НАТО в Украину. Об этом заявили в Белом доме, сообщает ТАСС.

Накануне издание Military Watch писало, что Украина получит словенские танки M-55S, которые были построены на базе советских Т-55А, так как у НАТО иссякли запасы танков Т-72. Отмечалось, что о передаче Киеву данного вида танков договорились Словения и ФРГ. Словения, в свою очередь, в качестве компенсации получит немецкие транспортеры и грузовые машины.

При этом, как писала газета The New York Times со ссылкой на представителя оборонной сферы США, Вашингтон рассматривает поставки Киеву танков, не только спроектированных СССР, но и современных. В материале указывалось, что военная помощь США Украине касается и перевода военных ВСУ с оружия периода СССР на вооружения, которые используют страны НАТО. По словам источника издания, бронетехника важна для ВСУ, в будущем ее командование «может захотеть, или ему потребуется переход на модели, совместимые со стандартами НАТО».