США поддерживают прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией. Об этом в ходе брифинга заявил сегодня официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы приветствуем сообщения о том, что стороны сами продолжают вести переговоры. Госсекретарь Блинкен ясно дал понять на прошлой неделе, что мир в пределах досягаемости. Прямой

диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Мы продолжим поддерживать стороны в этом начинании, в том числе путем прямого взаимодействия с ними», — сказал он.

По словам Миллера, США считают, что прямые переговоры важны для достижения прочного решения, которое находится в пределах досягаемости.

«Мы поддерживаем эти переговоры, будь то в Вашингтоне, Брюсселе или в любой другой части мира», — добавил он.