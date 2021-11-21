Корабль с двумя переоборудованными патрульными катерами, ранее использовавшимися Береговой охраной США, предназначенными для усиления ВМС Украины, в субботу пересек пролив Дарданеллы, направляясь в Одессу. США решили передать Украине катера после того, как возникли опасения относительно возможной российской агрессии, сообщает Голос Америки.

Американский военный корабль с двумя патрульными катерами на борту вышел из Балтимора 8 ноября. Украинские моряки уже прошли подготовку для работы на американских судах в США. В 2019 году Украина уже получила два подобных катера.

Поставка катеров была осуществлена в рамках реализации пакета мер безопасности для Украины, которой начиная с 2014 года Соединенные Штаты оказали помощь в сумме более 2,5 млрд долларов, сообщило посольство США в Киеве.

Соединенные Штаты, Украина и НАТО в последние недели обвиняют Россию в угрожающем поведении в отношении Киева в связи с наращиванием числа российских военнослужащих у украинской границы.