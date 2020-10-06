США отозвали визу у экс-сотрудника посольства Украины, назвав его агентом РФ

Госдепартамент Соединенных Штатов отозвал въездную визу у Андрея Телиженко — бывшего украинского дипломата, работавшего ранее в посольстве Украины в США, передает телеканал CNN.

Телиженко «определили как российского агента». Демократы обвинили его во вмешательстве в выборы 2016 года, и в намеренном распространении «необоснованной теории заговора», касающейся семьи кандидата в президенты Джо Байдена.

В сентябре Минфин США ввел санкции против украинского депутата Андрея Деркача по обвинению в том, что тот является «активным российским агентом» и частью «вмешательства Москвы в избирательную кампанию 2020 года».(Газета.Ru)

| 2020-10-06T10:11:22+04:00 6 октября 2020, 11:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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