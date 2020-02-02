США опубликовали «сделку века», чтобы поддержать Израиль на фоне кризиса

Американская сторона опубликовала план по урегулированию арабо-израильского конфликта («сделку века»), чтобы поддержать Израиль, где развязался политический кризис, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным издания, США изначально предполагали, что «сделка века» не заинтересует палестинскую сторону. Источники рассказали, что текст документа, который создавался два года, опубликовали раньше задуманного срока (то есть не после утверждения нового кабмина) из-за того, что в стране были назначены на март новые выборы.

При этом, как утверждают источники, создатели плана заняли израильскую сторону в спорных моментах.

«Чиновники знали, что у них нет шансов на поддержку палестинцев, поэтому они считали, то им нужно только одобрение израильского правительства», — говорится в тексте. (gazeta.ru)