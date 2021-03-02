США опубликовали санкционный список по делу Навального

Минфин США опубликовал список россиян, попавших под новые американские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

В него вошли:

Глава ФСИН Александр Калашников

Глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин

Генпрокурор Игорь Краснов

Директор ФСБ Александр Бортников

Заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кроме того, под санкции попали три организации:

27-й научный центр Минобороны

33-й центральный НИИ Минобороны

НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)