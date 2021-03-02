США опубликовали санкционный список по делу Навального

Минфин США опубликовал список россиян, попавших под новые американские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

В него вошли:

Глава ФСИН Александр Калашников
Глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин
Генпрокурор Игорь Краснов
Директор ФСБ Александр Бортников
Заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кроме того, под санкции попали три организации:

27-й научный центр Минобороны
33-й центральный НИИ Минобороны
НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)

| 2021-03-02T21:36:18+04:00 2 марта 2021, 22:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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