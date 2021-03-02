США опубликовали санкционный список по делу Навального

Минфин США опубликовал список россиян, попавших под новые американские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным.
В него вошли:
Глава ФСИН Александр Калашников
Глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин
Генпрокурор Игорь Краснов
Директор ФСБ Александр Бортников
Заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Кроме того, под санкции попали три организации:
27-й научный центр Минобороны
33-й центральный НИИ Минобороны
НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)