США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату

После выхода США из Парижского соглашения по защите климата при экс-президенте Дональде Трампе, США официально восстановили участие в этом международном договоре. По сообщению ООН, с пятницы, 19 февраля, Соединенные Штаты завершили процедуру возвращения в число участников заключенного в 2015 году соглашения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это событие «ключевым моментом» на пути к устойчивой защите земного климата.

Гутерриш также приветствовал шаги, уже предпринятые администрацией президента США Джо Байдена, по улучшению американской политики в сфере защиты климата, включая отмену ряда решений, принятых администрацией Трампа.

Джо Байден назвал возвращение к Парижскому соглашению одной из самых неотложных задач и запустил этот процесс уже в первый день пребывания на посту президента 20 января. 19 февраля истек 30-дневный срок, установленный для возвращения в число участников соглашения. (DW)