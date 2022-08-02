Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на общую сумму $3 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское агентство по оборонному сотрудничеству.

Отмечается, что всего Эр-Рияд запросил у Вашингтона 300 ракет данного типа.

«Госдепартамент вынес определение… одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно 3,05 миллиарда долларов», — говорится в заявлении.

Уведомление об этом было направлено в конгресс. При этом военные заявили, что продажа ракет Саудовской Аравии не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.