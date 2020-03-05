США одобрили продажу Польше ракетных комплексов Javelin

Госдепартамент одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $100 млн, включая 79 пусковых установок и 180 ракет к ним. Об этом сообщило в среду управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

«Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования. Ориентировочная стоимость [составляет] $100 млн», — сказано в сообщении. (ТАСС)