США одобрили продажу Литве шести вертолетов Black Hawk на $380 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $380 млн. Об этом сообщило в понедельник Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

По мнению властей США, эта сделка соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, «помогая улучшить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе». «Вертолеты UH-60M Black Hawk обеспечат совместимость с силами США и НАТО при оперативном реагировании на различные задачи», — отмечается в пресс-релизе. (ТАСС)